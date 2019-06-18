Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая рассказала о допинговом скандале в Чувашии.

Вчера стало известно, что в отношении 33 чувашских спортсменов из 10 видов спорта планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил.

По словам Пахноцкой, речь идет о вливаниях более чем 100 миллилитров различных препаратов в течение 12-часового периода. В том числе использовался раствор аминокислот для парентерального питания «Аминоплазмаль», предназначенный для лежачих больных, которые не могут самостоятельно питаться.

Она отметила, что это происходило в БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии.

Пахноцкая, слова которой приводит «Матч ТВ», также рассказала, что в 2017 году были письменные показания целого ряда людей, но прокуратура Республики Чувашия повела себя «определенным образом».

Ранее стало известно, что российский спринтер Павел Вручинский был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Легкоатлет признан виновным в нарушении правил по пункту «Наличие запрещённой субстанции в пробе спортсмена». Сообщается, что временное отстранение отсчитывается с 19 апреля 2019 года.