Московский «Спартак» желает расстаться с капитаном команды Денисом Глушаковым. 32-летнему полузащитнику будет предложено расторжение действующего соглашения, по которому он получает зарплату около 2,7 миллиона евро за год.

Данный контракт истекает ровно через год. «Спартак» предложит Глушакову вариант, при котором Денис получит денежную компенсацию в виде половины от годового заработка. При этом Глушаков станет свободным агентом и сможет перейти в любой клуб без компенсации.

Напомним, позиции Глушакова сильно упали после конфликта с Массимо Каррерой и развода с женой. Часть болельщиков «Спартака» теперь ненавидит своего капитана.

Глушаков играет за «Спартак» с 2013 года. С тех пор он провел 173 игры в футболке красно-белой команды во всех турнирах и забил 23 гола.