Французский биатлонист Мартен Фуркад выступит на фестивале Blink в Норвегии, который состоится с 31 июля по 3 августа.

Об этом сообщается в Instagram-аккаунте фестиваля. Отмечается, что ккончательный состав участников пока неизвестен, но на турнире точно выступят норвежцы Александр Андерсен, Синдре Петтерсен, Фредрик Йесбакк, Ховард Бугетвейт, Эндре Стремсхайм, Каролине Эрдаль, Каролине Кноттен, Рагнхиль Фемстейневик, Лотте Лие и шведки Элизабет Хогберг и Ингела Андерссон.

Помимо биатлонного турнира, на фестивале пройдут и лыжные соревнования

Ранее стало известно, что старший брат Мартена Фуркада, французский биатлонист Симон Фуркад, вошел в тренерский штаб юниорской сборной Франции. Федерация биатлона Франции заключило контракт со старшим братом из Фуркадов, рассчитанный на два года.