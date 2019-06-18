В Дюссельдорфе сегодня, 18 июня, на чемпионате Европы по фехтованию прошли отборочные соревнования в дисциплине «шпага» у мужчин.

Россию в этом виде соревнований представляли Сергей Бида, Сергей Ходос, Никита Глазков и Георгий Бруев. Представители России не смогли пробиться в стадию 1/8 финала. На стадии 1/32 финала Глазков уступил спортсмену из Финляндии Нико Вуоринену. Бруев потерпел поражение от португальца Педру Ареде. На стадии 1/16 финала выбыли еще двое россиян. Бида проиграл представителю Израиля Идо Харперу, а Ходос — фехтовальщику из Нидерландов Басу Вервейлену.

Георгий Бруев — петербургский фехтовальщик, он является воспитанником Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных.

Чемпионат Европы по фехтованию в немецком Дюссельдорфе стартовал вчера, 17 июня. Россиянка Софья Великая сумела завоевать бронзовую награду в дисциплине «сабля».