Стали известны дата и время матчей первых восьми туров РПЛ

Отмечается, что матч-открытие чемпионата между тульским «Арсеналом» и московским «Динамо» пройдет 12 июля и начнется в 20:00 по московскому времени.

Первый матч петербургского «Зенита» против «Тамбова» пройдет 14 июля в Петербурге и начнется в 19:00.

Ранее стало известно время начала матча за Суперкубок между «Зенитом» и «Локомотивом». Встреча за Суперкубок России состоится 6 июля на «ВТБ Арене», которая является домашним стадионом «Динамо». Матч начнется в 19:00 по московскому времени.