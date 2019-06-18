Российская теннисистка Мария Шарапова в автобиографии рассказала о влиянии на нее чернобыльской АЭС.

Шарапова считает, что четыре месяца в Гомеле после взрыва на ЧАЭС не прошли бесследно для ее семьи и нее самой, это помогло ей прибавить в росте.

По словам Шараповой, вернувшись туда, она была потрясена величиной грибов в лесу. Спортсменка отметила, что ее родители среднего роста, а в ней метр восемьдесят восемь.

«Реактор взорвался незадолго до моего зачатия – мама пила местную воду и ела овощи и продолжала пить и есть и после зачатия. Так что кто его знает?», — написала Шарапова в автобиографии.

Ранее стало известно, что бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова сыграет в первом круге турнира в Мальорке, на котором получила «уайлд-кард». Шараповой предстоит матч со словачкой Викторией Кужмовой.

Напомним, Мария полностью пропустила грунтовой сезон в этом году. Шарапова получила травму и снялась с петербургского турнира Ladies Trophy, а затем пропустила и Ролан Гаррос.