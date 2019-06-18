Бразильский защитник «Крузейро» Серкейра Мурило стал футболистом московского «Локомотива».

Об этом сообщает официальный сайт железнодорожников. Отмечается, что футболист выбрал 27-й номер, а контракт с защитником подписан на пять лет.

По словам самого Мурило, которые приводит официальный сайт, он может играть практически на любой позиции в обороне. Футболист отметил, что решение о переходе ему далось легко и долго он не задумывался.

Ранее сообщалось, что два года назад Мурило входил в сферу интересов одного из клубов Серии А, который мог приобрести игрока за четыре миллиона евро, но «Крузейро» отклонил предложение.

В прошлом сезоне Мурило провел один матч в чемпионате Бразилии, в котором был удален за две желтые карточки.