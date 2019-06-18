Мировые новостные ленты 18 июня содрогнулись от сообщения — бывшего президента УЕФА Мишеля Платини арестовали по подозрению в коррупции. Скандалов в футболе, связанных с взяточничеством, было уже много, и вот еще один — коррупционный чемпионат мира в Катаре 2022 года.

Мишель Платини в 80-ые получил три «Золотых мяча» и выиграл чемпионат Европы, а в нулевых возглавил УЕФА. Союзом европейских футбольных ассоциаций экс-футболист руководил с 2007 по 2015 год.

Nevasport разобрался — что все-таки произошло с Платини и что об этом думает футбольная общественность.

Не арест, а задержание

Сейчас Мишель Платини находится в расположении Центрального управления по борьбе с коррупцией и финансовыми преступлениями в пригороде Парижа Нантере.

Как оказалось после первых лихорадочных известий, Платини вовсе не арестовали: экс-президент УЕФА был лишь задержан для дачи показаний. Предметом интереса стал вовсе не чемпионат мира в Катаре, а выбор места проведения Чемпионата Европы по футболу 2016 года. Напомним, тот турнир прошел во Франции, на родине Платини.

Информацию прессе сообщил официальный представитель Платини Жан-Кристоф Алькье. Адвокат функционера Уильям Бурдон особо подчеркнул, что Платини по делу проходит свидетелем. Почему же тогда он был задержан? И на это у защитников француза нашелся ответ: это мера следователей — таким образом они ограничивают общение вовлеченных в процесс лиц, чтобы те не смогли договориться между собой вне судебного разбирательства.

Так что получается, никакого Катара? «Мишель Платини ведет себя спокойно, отвечает на все вопросы, в том числе на те, что касаются процесса выбора Евро-2016, по которому он предоставил полезные объяснения», — рассказал Алькье. Никакой информации по грядущему мундиалю, так что если Платини и привлекают, то за турниры прошедшие, а не еще не состоявшиеся.

Реакция футбольной общественности

Мир футбола не остался в стороне от такого громкого дела, многие решили высказаться насчет ситуации Платини.

Экс-тренер сборной России по футболу и функционер Валерий Газзаев в интервью порталу Sport24 заявил, что с Платини всегда было очень приятно общаться, а информация об аресте — очередная провокация. «Мы ведь с вами не знаем ничего конкретного. Просто написали — «коррупция». А нормальных объяснений нет», — заявил Газзаев, добавив, что судить нужно только после официальных обвинений и проведенного расследования.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков уверен в обратном: если уж Платини задержали, то основания у властей были.

Журналист и футбольный комментатор Василий Уткин посвятил инциденту пост в телеграм-канале. В нем он назвал Мишеля Платини лучшим футболистом детства. «Как к этому отнестись? Жизнь, так сказать, длинная, полна соблазнов, как ночь — страхов… Мой ответ, который тоже никогда не придется проверять на практике, — я бы помог ему бежать, если что», — написал Уткин.

Реакция поступила и от пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова. По его словам, задержание Платини — вопрос тех органов, которые взяли его под стражу. «Нам ничего не известно, тем более, это не вопрос Кремля», — заключил Песков.

Можно ли сейчас Мишелю Платини и всем неравнодушным выдохнуть? Определенно да, но вряд ли надолго. Коррупционных слухов вокруг чемпионата мира в Катаре очень много, а то, что француз был нечист на руку, всем давно известно — в частности, из-за этого он и перестал быть президентом УЕФА.