Российский волейболист Алексей Спиридонов рассказал, что подписал контракт с уфимским волейбольным клубом «Уфа».

«Подписал контракт с «Уфой» на один год», — сказал Спиридонов, слова которого приводит «Р-Спорт».

Ранее Спиридонов выступал за казанский «Зенит», в составе которого становился чемпионом России, а также дважды выигрывал Лигу чемпионов. Со сборной России 30-летний волейболист становился чемпионом Европы и дважды побеждал в Мировой лиге.

Отметим, Спиридонов очень конфликтен в Twitter, где ссорился с российской фигуристкой Елизаветой Туктамышевой. Позже в интервью «Реальному времени» Спиридонов выразил мнение, что поначалу Туктамышева «перегибала» с троллингом в соцсетях, а он не хамил ей в ответ, но предложил нажать на тормоз. Тем не менее, он одобрил поведение фигуристки, сказав, что она идёт правильной дорогой и правильно себя пиарит.