Следственный комитет начал уголовное дело по факту смерти российского биатлониста Артемия Хасанкаева в Крыму.

Об этом сообщает официальный сайт СК РФ. Как гласит сообщение на сайте, возбуждено уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Напомним, 15 июня Хасанкаев отошел от своей туристической группы и не вернулся. Спасательный отряд начал поиски спортсмена. После 10 утра 16 июня стало известно, что спортсмена нет в живых. «Найден. Погиб», — сообщили в Liza Alert.

17-летний Артемий Хасанкаев представлял Мурманскую область и входил в состав юношеской сборной России. Спортсмен принимал участие в чемпионате мира среди юниоров 2019 года в Осрблье и занял четырнадцатое место в индивидуальной гонке.