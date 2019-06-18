Отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева Адьям Кузяев объяснил, почему игрока нет в списке футболистов, которые отправились на сбор в Австрию.

По словам Адьяма Кузяева, Далер еще проходит реабилитацию после травмы колена, а в данный момент футболист находится на обследовании в Финляндии, и у него есть положительная динамика.

«Если будет все нормально, то прямо из Финляндии он поедет на сбор «Зенита» в Австрии. Все может решиться сегодня-завтра», — сказал Адьям Кузяев, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Напомним, футболист получил травму мениска в марте.

Сбор состоится в австрийском Зальдефене, но сначала зенитовцы долетят до Зальцбурга. Тренировочный сбор «Зенита» в Австрии пройдет с 18 по 29 июня.

29 июня команда Сергея Семака проведет две игры подряд. В первом матче петербуржцы встретятся с венгерским «Гонведом» из Будапешта, во втором сыграют против белградской «Црвены Звезды». Кроме того, на этих же сборах 21 июня комнада Сергея Семака сыграет с «Ваккером» из Инсбрука, а 25-го — с болгарским «Левски».