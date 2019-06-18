В Мальорке в рамках турнира WTA стартовал матч первого круга между россиянкой Марией Шараповой, получившей «уайлд-кард», и словачкой Викторией Кужмовой.

В 2019 году Шарапова сыграла только в трех турнирах, в двух из которых не смогла доиграть из-за травмы плеча до конца игры. Из 8 матчей этого года Шарапова выиграла шесть. Сейчас она занимает 85-ю строчку в обновленном рейтинге WTA.

Напомним, Мария полностью пропустила грунтовой сезон в этом году. Шарапова получила травму и снялась с петербургского турнира Ladies Trophy, а затем пропустила и Ролан Гаррос.

Шарапова готовится сыграть на Уимблдоне, который пройдет с 1 по 14 июля.

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