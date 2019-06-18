Бывший защитник петербургского хоккейного клуба СКА Патрик Херсли станет игроком московского «Спартака«. Об этом сообщает портал «Чемпионат.com».

Контракт со СКА у шведского хоккеиста завершился, а новый игрок решил не подписывать. Об этом прессе сообщил его агент Глеб Чистяков.

Ранее стало известно о том, что «Спартак» в следующем сезоне возглавит экс-тренер СКА и сборной России по хоккею Олег Знарок.

В минувшем сезоне Патрик Херсли сыграл за СКА 36 встреч в регулярном чемпионате КХЛ и 12 игр в плей-офф Кубка Гагарина. На счету шведского защитника 14 заброшенных шайб в сезоне и 22 передачи, три из которых Херсли сделал в матчах серии плей-офф. Помимо Херсли СКА в это межсезонье покинули Игорь Шестеркин, Николай Прохоркин и Павел Дацюк.