Французский защитник московского ЦСКА Нандо де Коло покинул московскую команду.

Об этом сообщает официальный сайт армейцев, который также привел обращение игрока.

Де Коло заявил, что его уход не означает желание расстаться с ЦСКА, просто он хочет оказаться в другом месте и преследовать другие цели. Защитник отметил, что был по-настоящему горд защищать цвета армейского клуба.

Напомним, 31-летний французский защитник пополнил стан москвичей в 2013 году, перейдя из «Торонто Рэпторс». В составе команды Димитриса Итудиса он провел 292 матча, в среднем играл 24,3 минуты за встречу, набирал по 16,4 очка и делал 3,9 передачи.

Отметим, в завершившемся сезоне ЦСКА стал победителем Евролиги и Единой лиги ВТБ. В финалах армейцы обыграли утрецкий «Эфес» и подмосковные «Химки».