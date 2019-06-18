Стало известно об отказе Международной ассоциации легкоатлетических федераций в получении нейтрального статуса семнадцати российским спортсменам. Информация об этом была размещена на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

Согласно списку спортсменов, в получении права на участие в международных стартах отказано следующим спортсменам: Александра Бушкова (спортивная ходьба), Татьяна Ермаченкова (прыжок в высоту), Екатерина Кропивко (прыжок в длину, тройной прыжок), Александра Скобел (тройной прыжок), Наталья Спиридонова (прыжок в длину, прыжок в высоту), Анастасия Витюгова (метание диска).

Также не смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе бегуны Кирилл Киреев (110м с барьерами) Андрей Лукин (100 и 200 м), Данил Росляков (200 м), Ильдар Надыров (3000 м с препятствиями), Алексей Завалий (100 м), Рудольф Верховых (400 м), Савелий Савлуков (бег на 800 м), Артем Денмухаметов (бег на 400 м и 4х400 м), также прыгуны Денис Лагутин (тройной прыжок), Матвей Рудник (прыжок в высоту) и метатель диска Александр Кириа.

На данный момент у 81 российского легкоатлета есть право на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.