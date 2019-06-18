Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о том, почему решил выдвинуть свою кандидатуру на пост депутата Московской городской думы.

В интервью порталу «Чемпионат.com» Булыкин рассказал, что на дне рождения одного уважаемого человека его друзья заявили, что в политике не хватает нормальных людей. «Поэтому я и решился сам. Сначала не хотел». Однако затем Булыкин изменил свое мнение, загорелся и решил посмотреть, что из этого выйдет.

«Мы живём в интересное время — есть запрос на новых политиков, которые никак не были бы связаны ни с действующей властью, ни с оппозицией», — заявил экс-футболист, добавив, что сейчас люди хотят видеть лидеров с человеческим лицом.

Напомним, Дмитрий Булыкин будет избираться по одномандатному избирательному округу №43, в состав которого входят такие районы Москвы, как Арбат, Пресненский и Хамовники.