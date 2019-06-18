Осужденный российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправятся по этапу в колонию на поезде. Об этом сообщает агентство РИА «Новости».

По словам начальника управления Федеральной службы исполнения наказания по г. Москве Сергея Мороза, сейчас служба ожидает документы из Мосгорсуда о вступлении обвинительного приговора в силу. Осужденные по делу двух драках футболисты, а также другие фигуранты дела Александр Протасовицкий и Кирилл Кокорин будут отправлены в одну из колоний в близлежащих областях. Этапированио произойдет железнодорожным транспортом, однако пока неизвестно, будут ли находиться все четверо осужденных в одной колонии.

Напомним, недавно Московский городской суд отказался изменять меру пресечения по приговору и оставил её прежней. Таким образом, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл получили полтора года колонии общего режима, Павел Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий — год и пять месяцев. Срок отбывания наказания — с 13 июня 2019 года, в него войдет время, проведенное в СИЗО.

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