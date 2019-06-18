Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин, который будет избираться в депутаты Московской Городской думы, рассказал о том, что собирается делать, если выборы для него пройдут успешно.

«У меня чуть позже будет отдельная программа для РФС — отправлю туда свои рекомендации», — заявил Булыкин в интервью порталу «Чемпионат.com». Также бывший футболист добавил, что причина этого — его полуторагодовое обучение спортивному менеджменту в УЕФА. «Посмотрим, услышат они меня или нет. Но надеюсь, они помогут нашему футболу», — сказал Булыкин.

По мнению Булыкина, сейчас в российском футболе существует коррупция при покупке и заключении контрактов игроков. Как считает кандидат в депутаты Мосгордумы, если расследованием подобных дел займется РФС, в стране вырастет много мотивированных футболистов, которые будут играть с горящими глазами.

Напомним, Дмитрий Булыкин будет избираться по одномандатному избирательному округу №43, в состав которого входят такие районы Москвы, как Арбат, Пресненский и Хамовники.