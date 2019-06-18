Женская сборная России по волейболу уступила команде Соединенных Штатов Америки в рамках очередного тура предварительного этапа Лиги наций.

Матч прошел во дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге и завершился поражением хозяек площадки со счетом 3:0. Первую партию россиянки уступили со минимальным разрывом в счете — 23:25, затем разгромно проиграли во второй — 17:25. Третья партия также завершился поражением России со счетом 18:25.

Сборная России сейчас располагается на 14-м месте в общей турнирной таблице Лиги наций, поражение от США стало уже девятым в текущем розыгрыше турнира. Также россиянки одержали три победы. Следующий матч сборная России по волейболу проведет против команды Тайланда завтра, 19 июня. Начало встречи в 17:00 по московскому времени. Игра также состоится в Екатеринбурге.