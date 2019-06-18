Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу с любительской хоккейной командой «Марс Волхов», на которой объявил, что в регионе появится новая ледовая арена.

Слова Дрозденко приводит пресс-служба губернатора Ленинградской Области. «Команда привезла для Волхова ледовую арену. В Волхове будут воспитываться чемпионы», — рассказал Александр Дрозденко, добавив, что в городе возможность заниматься разными видами спорта на льду: и хоккеем, и фигурным катанием, и шорт-треком.

По словам Дрозденко, строительство новой ледовой площадки должно начаться уже в 2019 году.

Хоккейная команда «Марс Волхов» является победителем Первенства Ленинградской области, обладателем Кубка Ленинградской области. В 2018 году хоккеисты из Волхова выиграли малый кубок в дивизионе «Лига мечты 18+» на фестивале Ночной хоккейной Лиги в Сочи и стали лучшей любительской молодежной командой в стране.