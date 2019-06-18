Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик рассказал о том, что получил травму на тренировке, из-за которой решил отказаться от боя с самбистом Максимом Новоселовым.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Дацик заявил, что сломал на тренировке челюсть и сейчас будет заниматься лечением, поскольку в Боткинской больнице поврежденную часть лица вправили не до конца. «Мне уже не 20 лет, чтобы со сломанной челюстью драться», — заявил Дацик.

По словам бойца, он дрался на тренировке против двух боксеров, один из которых и нанес повреждение Дацику. Боец заявил, что видео поединка можно скоро будет увидеть на сайте Youtube.

Бой с Максимом Новоселовым был запланирован на 29 июня. Поединок должен был состояться в Калининграде.