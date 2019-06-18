Российские футболисты московского «Спартака» Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков могут стать игроками «Сочи», новичка грядущего Российской Премьер-лиги. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

По информации прессы, переход футболистов может состояться после того, как они расторгнут контракты со «Спартаком». В «Сочи» Комбаров и Глушаков уже придут в качестве свободных агентов.

Ранее сообщалось, что главной целью в текущее межсезонье станет именно расторжение контрактов с Денисом Глушаковым и Дмитрием Комбаровым. Денис Глушаков в субботу, 15 июня, обратился к болельщикам «Инстаграм» и рассказал о том, что пока не знает ничего о своем будущем в «Спартаке», а также заявил, что готов продолжить выступать за клуб.

У Дмитрия Комбарова помимо варианта с «Сочи» есть также предложение от «Крыльев Советов».