Российская фехтовальщица Инна Дериглазова начала выступление в полуфинале соревнований по рапире на чемпионате Европы. Турнир проходит с 17 по 22 июня в Дюссельдорфе.

Дериглазова стала единственной представительницей сборной России, которой удалось пробиться так далеко в соревнованиях по рапире. На стадии 1/4 финала выбыли Анастасия Иванова и Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина потерпела поражение ранее.

Соперницей Дериглазовой станет итальянка Алисе Вольпи. Во втором полуфинале встретятся француженка Исаора Тибус и итальянка Элиза ди Франциска.

Прямую трансляцию можно посмотреть здесь:

Сегодня, 18 июня, также состоялся турнир по шпаге среди мужчин. Россияне не смогли пробиться в стадию 1/8 финала, все четверо представителей сборной выбыли из соревнований ранее. Георгий Бруев и Никита Глазков потерпели поражение в 1/32 финала, Сергей Бида и Сергей Ходос — в 1/16 финала.