Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу в первом круге турнира WTA в Мальорке. Экс-первой ракетке мира удалось обыграть представительницу Словакии Викторию Кужмову.

Матч занял два сета и продлился около полутора часов. Счет по сетам 7:6, 6:0. Шараповой удалось пять раз подать на вылет и реализовать пять брейк-пойнтов. Также на счету россиянки семь двойных ошибок. Словацкая теннисистка сделала три эйса и два брейк-пойнта. Кужмова также часто ошибалась на подаче, сделав в итоге 9 двойных ошибок.

Мария Шарапова не принимала участие в матчах с января 2019 года, поскольку долгое время ее беспокоила травма плеча.

Соперницей Шараповой в следующем круге станет победительница пары Анжелика Кербер — Исалин Бонавентюр.

Призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов.