Подруга убитой жены экс-вратаря СКА Максима Соколова Анна Никитина рассказала, что хоккеист часто бил свою супругу Ирину. Об этом женщина заявила в программе «Прямой Эфир» на телеканале «Россия-1».

По мнению Никитиной, сыновья Соколовых были на таблетках: «Ребенок без какого-то химического воздействия вряд ли такое бы сделал». Женщина считает, что дети не могли наброситься на свою мать. «Может быть муж. Может быть, дети мужа прикрывают, потому что дети могут прикрывать отца», — заявила Никитина.

Как заявила Никитина, Максим Соколов часто бил свою жену. «Мог спокойно в машине ее ударить, пока они на дачу ехали. И вот она как-то привыкла к этому насилию и не сопротивлялась», — заявила подруга Ирины Соколовой.

Напомним, на прошлой неделе в поселке Новая Романовка произошло убийство жены экс-вратаря СКА Максима Соколова Ирины, пострадал также её сын Максим Соколов-младший. Главным подозреваемым стал её сын Арсений, он в свою очередь заявляет, что на мать напал старший из братьев.