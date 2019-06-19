Женская сборная России по волейболу сегодня, 19 июня, сыграет против команды Тайланда в рамках очередного тура предварительного этапа Лиги наций. Матч пройдет во дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге.

Вчера, 18 июня, в первом матче домашнего тура Лиги наций сборная России уступила команде Соединенных Штатов Америки. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу американок. Всего в рамках предварительного этапа Лиги Наций россиянки победили трижды, обыграв Китай, Южную Корею и Болгарию. Сейчас команда России занимает 14-е место в турнирной таблице с 10-ю очками. Тайланд располагается на 13-й строчке, у команды 13 баллов.

Начало встречи назначено на 17:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте Nevasport.