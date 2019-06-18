Российская фехтовальщица, олимпийская чемпионка в дисциплине «рапира» Инна Дериглазова прошла в финал турнира на чемпионате Европы. Соревнования проходят в Дюссельдорфе с 17 по 22 июня.

В полуфинальном поединке Инна Дериглазова победила итальянку Алисе Вольпи со счетом 15:11. Первую трехминутку россиянка проиграла со счетом 9:5, затем во втором подходе отыграла отставание, и завершила поединок с комфортным преимуществом в четыре укола.

В турнире по рапире соревновались еще три россиянки Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина, однако они выбыли из турнира ранее.

Сейчас в Дюссельдорфе проходит второй полуфинал женского турнира по рапире, место в финале разыгрывают француженка Исаора Тибу и итальянка Элиза Ди Франчиска.

Также сегодня, 18 июня, проходит мужской турнир по шпаге, россияне выбыли из соревнований на стадиях 1/32 и 1/16 финала.