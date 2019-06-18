Российский экс-фигурист, олимпийский чемпион в командных соревнованиях 2014 года Федор Климов стал одним из членов технического комитета Международного союза конькобежцев. Об этом сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

В состав комитета одиночного и парного катания Климов вошел как представитель спортсменов. Федерация фигурного катания на коньках России поздравила фигуриста с ответственным назначением и пожелала ему плодотворной работы в качестве члена технического комитета.

Напомним, спортивную карьеру Федор Климов завершил в 2018 году. Фигурист выступал в парном катании с Ксенией Столбовой, после того, как пара распалась, фигуристка начала работу с Андреем Новосёловым. После завершения карьеры Климов решил стать тренером, уже сейчас он работает с молодыми фигуристами.