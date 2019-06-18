Российская фигуристка-одиночница Анна Погорилая выложила в «Инстаграме» фотографию, где она позирует на пляже в купальнике, за что подверглась критике своих подписчиков.

Ранее спортсменка много раз высказывалась по поводу откровенности номера другой фигуристки Елизаветы Туктамышевой и заявляла, что не понимает публичного раздевания — как на льду, так и в других общественных местах. Туктамышева в минувшем сезоне катала показательный номер в образе стюардессы из клипа певицы Бритни Спирс, постепенно снимая с себя одежду во время выступления.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna (@nevskaya_pogorilaya_) 17 Июн 2019 в 11:49 PDT

Спустя некоторое время Погорилая отреагировала на критику фанатов в сторис: «Обожаю читать комментарии хейтеров под постом. Они очень веселят, прям самооценка поднимается».