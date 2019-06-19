Российские теннисисты Карен Хачанов и Маргарита Гаспарян сегодня, 19 июня, сыграют свои матчи на турнирах ATP и WTA в немецком Галле и английском Бирмингеме.

Соперником Карена Хачанова в матче второго круга турнира в Галле станет Ян-Леннард Штруфф. Ориентировочное начало матча назначено на 14:30 по московскому времени. В первом круге россиянин обыграл представителя Сербии Миомира Кецмановича со счетом 7:6, 6:4. Турнир проводится на травяном покрытии. Призовой фонд турнира составляет более двух миллионов евро.

Маргарита Гаспарян сыграет во втором круге турнира в Бирмингеме против хорватки Петры Мартич. Поединок Гаспарян и Мартич назначен на 18:00 по московскому времени. Турнир также пройдет на траве. В стартовом раунде турнира Маргарита Гаспарян обыграла представительницу Украины Элину Свитолину со счетом 6:3, 3:6, 6:4. Призовой фонд турнира составляет более одного миллиона долларов.