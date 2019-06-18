Тренер по велоспорту Илья Городичев, работающий в одной из спортивных школ олимпийского резерва, был оштрафован на 50 тысяч рублей за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства.

Без ведома спортсменки тренер сделал ей инъекцию препарата с целью улучшения результатов, в состав которого входит запрещенное вещество — эритропоэтин. Девушке Городичев сказал, что ввел витамин «С». Инцидент произошел 10 апреля 2018 года. В феврале 2019 года против тренера возбудили уголовное дело.

Сообщается, что тренер полностью признал вину, а также извинился перед пострадавшей спортсменкой и возместил причиненный вред. Такое в России происходит впервые. Ранее по статье 230.2 УК РФ, использование в отношении спортсмена независимо от его согласия субстанций, запрещенных для использования в спорте еще не было судебных дел.