Российская рапиристка, олимпийская чемпионка Рио-Де-Жанейро Инна Дериглазова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по фехтованию в Дюссельдорфе. Турнир проходит с 17 по 22 июня.

В финальном поединке Дериглазова сошлась с итальянкой Элизой Ди Франчиской, три года назад эти спортсменки разыгрывали золото Олимпийских игр. Ди Франческа вырвалась вперед в первом отрезке встречи, затем Дериглазова попыталась приблизиться по уколам к итальянке, но удержать равенство россиянка не сумела. Окончательный счет 15:8 в пользу итальянской фехтовальщицы.

Это уже 13-я награда Дериглазовой на европейских первенствах. Инна Дериглазова является трехкратной чемпионкой Европы, также у нее семь серебряных и три бронзовых медали континентального первенства.

Ранее российские спортсмены завоевали две бронзы: третьей в турнире саблисток стала Софья Великая, бронзу в «рапире» взял Алексей Черемисинов.