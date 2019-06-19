На чемпионате Европы по фехтованию состоятся турниры в дисциплинах «шпага» и «сабля». Женщины будут выявлять лучшую на континенте шпажистку, а мужчины поспорят за звание лучшего саблиста Европы.

Женская сборная России будет представлена следующими спортсменками: Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшкина, Любовь Шутова, Виолетта Храпина. Отборочный этап начнется около 12:00 по московскому времени.

В турнире саблистов выступят следующие российские фехтовальщики: Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников, Дмитрий Даниленко, Константин Лоханов. Отборочный раунд стартует в 14:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы по фехтованию проводится в Дюссельдорфе с 17 по 22 июня. Российская сборная успела завоевать на турнире три награды: одну серебряную медаль и две бронзовых. Второй в турнире рапиристок стала Инна Дериглазова, Софья Великая заняла третье место в дисциплине «сабля», а Алексей Черемисинов — в дисциплине «шпага».