Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась впечатлениями от возвращения на корт и своей первой победы после длительного перерыва из-за травмыречь идет об игре, работе и постоянном улучшении. Нужно сбросить с себя ржавчину. . Напомним, сегодня, 18 июня, Шарапова обыграла словацкую теннисистку Викторию Кужмову в первом круге турнира в Мальорке.

Шарапова заявила, что победу одерживать всегда приятно. «Конечно, еще очень много работы, но всегда надо как-то начинать», — сказала теннисистка. Также россиянка отметила, что на восстановления ушло много внимания и сил, а сейчас ей приятно заняться настоящим делом.

Теннисистка отметила, что выступать на больших турнирах хорошо, но после травмы надо начинать с таких соревнований, как этот турнир на Мальорке. «Речь идет об игре, работе и постоянном улучшении. Нужно сбросить с себя ржавчину», — заключила спортсменка.

Соперницей Шараповой в следующем раунде турнира станет немецкая теннисистка Анжелика Кербер.