Очередной июньский вторник оказался богатым на хорошие и плохие новости для российских спортсменов, да и не только. Задержание Мишеля Платини по подозрению в коррупции, Шарапова вернулась с победой, а Дериглазова проиграла в финале и взяла серебро ЧЕ по фехтованию.

Это и многое другое — в обзоре главных новостей дня на Nevasport:

Платини взят под стражу из-за подозрений в коррупции при выборе хозяев ЧМ

Экс-президента УЕФА Мишеля Платини задержали во французском городе Нантер. Изначально СМИ сообщали о том, что бывшего футболиста арестовали по подозрению в коррупции при выборе хозяина чемпионата мира по футболу 2022 года. Затем официальный представитель Платини заявил, что функционер задержан только для дачи показаний по расследованию о выборе страны-хозяйки чемпионата Европы по футболу 2016 года.

Дериглазова завоевала серебро на ЧЕ по фехтованию

Российская рапиристка, олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро Инна Дериглазова завоевала серебряную награду чемпионата Европы по фехтованию. В финальном поединке россиянка сошлась с предстваительницей Италии Элизой Ди Франчиской. Поединок завершился досрочно со счетом 15:8 в пользу итальянки. Серебро Дериглазовой стало третьей медалью российских фехтовальщиков на турнире — ранее по бронзе завоевали Софья Великая и Алексей Черемисинов.

Россия разгромно уступила США в матче Лиги наций

Женская сборная России по волейболу уступила команде Соединенных Штатов Америки в рамках очередного тура предварительного этапа Лиги наций. Матч прошел в Екатеринбурге и завершился со счетом 3:0 в пользу гостей площадки. Сборная России сейчас располагается на 14-м месте в общей турнирной таблице Лиги наций, поражение от США стало уже девятым в текущем розыгрыше турнира.

Шарапова победила Кужмову в первом матче после перерыва

Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу в первом круге турнира WTA в Мальорке. Экс-первой ракетке мира удалось обыграть представительницу Словакии Викторию Кужмову. Матч продлился полтора часа, счет по сетам 7:6, 6:0 в пользу Шараповой. Во втором круге турнира в Мальорке Шарапова сразится с немкой Анжелик Кербер.

В России впервые тренера осудили за введение допинга спортсменке

РУСАДА сообщило, что тренер по велоспорту Илья Городичев, работающий в одной из спортивных школ олимпийского резерва, был оштрафован на 50 тысяч рублей за нарушение антидопинговых правил. Он ввел спортсменке препарат, содержащий эритропоэтин, без ее ведома, сказав, что делает инъекцию витамина «С». После того, как в крови спортсменки было обнаружено запрещенное вещество, на тренера подали в суд. сообщается, что Городичев признал свою вину и возместил пострадавшей вред.