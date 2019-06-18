Российский футболист, нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» и национальной команды Николай Комличенко рассказал о том, как относится к повышенному вниманию болельщиков. Слова футболиста приводит портал телеканала «Матч ТВ».

По словам Комличенко, в России его узнают на улицах гораздо меньше людей, чем в Чехии, подходят тоже гораздо реже. «Тут все иначе устроены, иногда люди просто боятся или стесняются подойти. Вообще, ажиотаж — не моя тема», — заявил футболист.

Комличенко заявил, что никогда не отказывал фанатам в просьбе дать автограф или сфотографироваться. «В России и особенно в Краснодаре я вообще спокойно хожу по улицам. Я тут не фаворит, не № 1», — сказал форвард сборной России, добавив, что здесь его мало кто знает, однако ему от этого и лучше.

Напомним, в минувшем сезоне Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 29 мячей.