Российский полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков получит сто миллионов рублей при расторжении контракта с клубом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Такая денежная сумма станет компенсацией для футболиста за досрочный разрыв контракта. Нынешнее соглашение Глушакова с клубом действует до 2020 года.

По сообщениям СМИ, в ближайшее время о расторжении контракта с футболистом будет объявлено официально. В прессе неоднократно заявляли, что основной целью в межсезонье для клуба станет продажа или разрыв контракта с Денисом Глушаковым.

Ранее сообщалось, что одним из вариантов продолжения карьеры для Глушакова может стать новичок чемпионата России по футболу — ФК «Сочи». Игрок «Спартака» может перебраться в этот клуб, если станет свободным агентом.