Российская биатлонистка Евгения Павлова рассказала о том, как на сборах женской команды России в Ижевске происходит общение с болельщиками.

В интервью ютуб-каналу «СиТиСи» Павлова заявила, что выходные на сборах команда проводит в городе. На улицах Ижевска биатлонисток узнают, просят автографы и фото. «Мне кажется, Ижевск – спортивный город. Поэтому очень часто узнают», — сказала Павлова, добавив, что иногда фанаты даже плачут, встречая биатлонисток. «Спасибо болельщикам, что за нас переживают аж до слез», — сказала спортсменка.

Также Павлова рассказала историю из жизни: девушка узнала ее на улице и заплакала. «Мне уже стыдно стало, я говорю: «Вы не переживайте». А девушка все плачет и плачет», — поведала Павлова.

Напомним, в минувшем сезоне Евгения Павлова стала лучшим новичком Кубка мира по биатлону по версии IBU.