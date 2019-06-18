Российский защитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Анюков может стать играющим тренером команды. Об этом рассказал гендиректор клуба Александр Медведев, его слова приводит портал «Рейтинг букмекеров».

Медведев рассказал, что сейчас клуб проверяет все юридические аспекты, и вариант с должностью играющего тренера тоже существует. «Относимся к Александру как к профессиональному футболисту. Учитываем его прежние заслуги», — заявил Медведев.

Напомним, ранее генеральный директор «Зенита» сообщил, что Александр Анюков по окончании сезона останется в клубе, однако перейдет на тренерскую работу. Сейчас Александру Анюкову 36 лет, он выступает в составе «Зенита» с 2005 года. За это время футболист успел стать пятикратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.