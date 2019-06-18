Лондонский «Челси» договорился с экс-футболистом клуба, а ныне тренером Фрэнком Лэмпардом по условиям контракта. Об этом сообщает журналист итальянского издания La Gazzetta Dello Sport Николо Скира в своем «Твиттере».

По информации СМИ, 40-летний тренер и клуб пришли к соглашению о контракте и совсем скоро Лэмпард подпишет договор сроком до 2022 года. Ранее о трехлетнем контракте с «Челси» сообщал портал ESPN.

Также в прессе появлялась информация, что владелец лондонского клуба, российский бизнесмен Роман Абрамович даст новому специалисту карт-бланш и не будет увольнять его минимум следующие два сезона.

Тренерскую карьеру Фрэнк Лэмпард начал в 2018 году, он возглавил клуб второго дивизиона чемпионата Англии «Дерби Каунти». Под руководством Лэмпарда команда дошла до финала плей-офф «Чемпионшипа» и почти квалифицировалась в Премьер-лигу.