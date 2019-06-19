В матче второго тура группового этапа Кубка Америки сборная Перу одержала уверенную победу над командой Боливии со счетом 3:1.

В составе перуанцев по мячу забили Пауло Герреро на 45-й минуте, Джефферсон Фарфан на 55-й минуте и Эдисон Флорес на 95-й минуте с передачи того же нападающего «Локомотива».

У команды Боливии единственный гол на свой счет записал Марсело Мартинс на 28-й минуте с пенальти.

Отметим, в параллельном матче хозяйка чемпионата, сборная Бразилии, оступилась, сыграв нулевую ничью с командой Венесуэлы.

После двух встреч перуанцы занимают вторую строчку в группе А с четырьмя очками, боливийцы идут на последнем месте, не набрав ни одного балла. В первом туре сборная Перу сыграла вничью (0:0) с Венесуэлой, а Боливия разгромно (0:3) уступила бразильцам.