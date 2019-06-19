В матче второго тура группового этапа Кубка Америки сборная Бразилии сыграла вничью с командой Венесуэлы со счетом 0:0.

У бразильцев было тотальное преимущество по игре — они владели мячом 68% времени и нанесли 19 ударов по воротам против шести, однако в створ обе команды попали лишь по одному разу.

Отметим, в параллельном матче сборная Перу одержала уверенную победу над командой Боливии со счетом 3:1. В составе перуанцев по мячу забили Пауло Герреро на 45-й минуте, Джефферсон Фарфан на 55-й минуте и Эдисон Флорес на 95-й минуте с передачи того же нападающего «Локомотива». У команды Боливии единственный гол на свой счет записал Марсело Мартинс на 28-й минуте с пенальти.

После двух встреч бразильцы занимают первую строчку в группе А с четырьмя очками, Венесуэла идет на третьем месте, набрав два балла. В первом туре сборная Венесуэлы сыграла вничью (0:0) с Перу, а Бразилия разгромно (3:0) обыграла боливийцев.