Ответственный секретарь наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин хочет отбывать наказание в одной колонии с младшим братом Кириллом.

Мельников отметил, что ОНК дала соответствующие рекомендации руководству учреждения ФСИ. По словам Мельникова, которые приводит «Интерфакс», сложившаяся практика позволяет помещать родных братьев не только в одну колонию, но и в один отряд.

Напомним, недавно Московский городской суд отказался изменять меру пресечения по приговору и оставил её прежней. Таким образом, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл получили полтора года колонии общего режима, Павел Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий — год и пять месяцев. Срок отбывания наказания — с 13 июня 2019 года, в него войдет время, проведенное в СИЗО.