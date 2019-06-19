Бывшего президента УЕФА Мишеля Платини освободили из-под ареста, сообщил его адвокат Уильям Бурдон.

По словам Бурдона, Платини освобожден из-под стражи.

«Слишком много шума на пустом месте», — сказал адвокат Уильям Бурдон, слова которого приводит AFP. Отмечается, что слушания по делу продолжались на протяжении нескольких часов.

Напомним, Платини был взят под стражу 18 июня по подозрению в коррупции во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года.

В декабре 2010 года Катар был выбран местом проведения чемпионата мира-2022. Позже ряд футбольных чиновников обвинили представителей Катара в подкупе голосов, но расследование Международной федерации футбола не выявило факт подкупа.

Отметим, Платини занимал пост главы УЕФА в 2007 году, покинув его в 2015 году. Осенью 2015-го арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила его на 90 дней. В декабре он был дисквалифицирован на 8 лет, позже срок скостили до четырех лет.