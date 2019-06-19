Бывший полузащитник сборной России Александр Шешуков стал футболистом московского «Олимпа».

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, хавбек подписал контракт с московским клубом, который ранее прошел лицензирование для выступления в ПФЛ.

Отметим, Александр Шешуков — вице-чемпион России в составе «Спартака», а также обладатель бронзовых наград со «Спартаком» и «Локомотивом». Кроме того, с железнодорожниками он побеждал в Кубке России.

На его счету один матч за сборную России — в товарищеской встрече против сборной Камеруна в 2011 году.

Ранее стало известно, что новый футбольный клуб «Махачкала» может быть допущен к внештатному лицензированию ПФЛ. Как сообщил Председатель Союза Федераций футбола Южного федерального округа РФ Лом-Али Ибрагимов, на данный момент ведется активная работа.