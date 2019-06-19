Разыгрывающий защитник «Хьюстон Рокетс» Крис Пол хочет покинуть клуб и попросил обмена у руководства.

Об этом сообщает Yahoo! Sports. По информации источника, причиной этого решения является конфликт с лидером команды Джеймсом Харденом.

Отметим, Крис Пол выступает в « Хьюстон Рокетс» с 2017 года, летом прошлого года баскетболист продлил контракт с техасским клубом.

В завершившемся сезоне «Хьюстон» вылетел в четвертьфинале плей-офф НБА, уступив в серии «Голден Стейт Уорриорз» со счетом 2-4. Сам пол провел в сезоне 58 встреч, набрал в среднем за игру 15.6 очков, сделал 4.6 подборов и отдал 8.2 передачи.

Напомним, в финальной серии НБА «Голден Стэйт» встречался с «Торонто Рэпторс» и уступил со счётом 2-4.