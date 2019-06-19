Узбекистанский защитник «Локомотива» Виталий Денисов станет футболистом казанского «Рубина».

Об этом сообщает «БИЗНЕС Online». По информации источника, левый латераль проходит медосмотр в казанском клубе.

Отметим, в июне 2019 года у футболиста сборной Узбекистана истекает контракт с железнодорожника, и он сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента.

В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал в самарских «Крыльях Советов», в которых провел 17 матчей и сделал одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что бразильский защитник «Крузейро» Серкейра Мурило стал футболистом московского «Локомотива». Об этом сообщает официальный сайт железнодорожников. Отмечается, что футболист выбрал 27-й номер, а контракт с защитником подписан на пять лет.