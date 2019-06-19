Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг рассказал, что клуб планирует сохранить в составе российского нападающего Ивана Барбашева.

По словам Армстронга, клуб сделал Барбашеву квалификационное предложение. Генменеджер поговорил с агентом игрока, и они вернутся к переговорам на следующей неделе, но ожидается, что контракт будет подписан.

«Это очень хороший игрок, который продолжает прогрессировать. В этом сезоне он сделал большой шаг вперед. И теперь нам нужно найти для него новый ориентир для дальнейшего развития», — сказал Армстронг, слова которого приводит официальный сайт НХЛ.

Отметим, в прошедшем сезоне 23-летний Барбашев провел 86 встреч и набрал 32 (17+15) очка.

Напомним, «Сент-Луис» впервые в своей истории взял Кубок Стэнли, обыграв «Бостон» в седьмом матче. Четыре сезона подряд главный трофей НХЛ выигрывают команды, где есть российские игроки.