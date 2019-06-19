Бывший президент УЕФА Мишель Платини рассказал, какие вопросы ему задавали на допросе.

По словам Платини, допрос длился долго, но учитывая количество вопросов, он мог длиться и дольше. Платини отметил, что его спрашивали о чемпионате Европы-2016, о чемпионате мира в России и Катаре, а также деятельности ФИФА.

«Я спокойно ответил на все интересующие их вопросы», — сказал Платини, слова которого приводит AFP.

Ранее адвокат Платини Уильям Бурдон сообщил, что бывшего президента УЕФА освободили из-под ареста.

Напомним, Платини был взят под стражу 18 июня по подозрению в коррупции во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года.

В декабре 2010 года Катар был выбран местом проведения чемпионата мира-2022. Позже ряд футбольных чиновников обвинили представителей Катара в подкупе голосов, но расследование Международной федерации футбола не выявило факт подкупа.