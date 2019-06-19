Нападающий «Зенита» Артем Дзюба потренировался с представителям смешанных боевых искусств.

Капитан сборной России занимался с тренером по ММА Тарасом Кияшко и президентом клуба единоборств Global Fight Gym Владимиром Турченко.

Футболист поблагодарил бойцов за тренировку, а в подписи к фотографии добавил, что начал готовиться к новому сезону.

«Подготовка началась!» — написал Дзюба под фото.

Отметим, в прошлом сезоне Артем Дзюба сыграл 37 встреч, отличился 13 забитыми голами, а также и отдал 13 голевых пасов.

Ранее Артем Дзюба отреагировал на вызов голкипера женской команды Эльвиры Тодуа и посоревновался с ней в серии пенальти. В качестве пенальтиста он уверенно реализовал все попытки, а вот Тодуа несколько раз не смогла забить Дзюбе гол.